Российский футбольный союз снизил сумму штрафа Юрана за высказывание про возраст Урунова

ТАСС, 17 февраля. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) удовлетворил апелляцию главного тренера клуба "СКА-Хабаровск" Сергея Юрана. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

20 января Юран был оштрафован на 250 тыс. рублей, но после апелляции сумма штрафа будет снижена до 150 тыс. рублей.

Ранее тренер в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал, что сомневается в подлинном возрасте узбекистанского полузащитника "Спартака" Остона Урунова, которому на тот момент было 19 лет. Тренер сказал, что в действительности игрок старше на четыре-пять лет.

"СКА-Хабаровск" после 26 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги, набрав 40 очков. Отставание от занимающего первую строчку "Нижнего Новгорода" составляет 18 очков. Возобновление сезона во втором по силе дивизионе российского футбола намечено на 27 февраля. В первом после зимней паузы туре хабаровчане на выезде сыграют с московским "Торпедо", которое с 53 очками занимает четвертую позицию.