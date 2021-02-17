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Футбол в России

Бывший тренер "Зенита" Виллаш-Боаш рассматривает возможность работы в сборной

Последним местом работы 43-летнего португальца был французский "Марсель", который он покинул 2 февраля

ТАСС, 17 февраля. Бывший главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Андре Виллаш-Боаш рассматривает вариант с работой в сборной вместо клуба. Комментарий тренера приводит газета "Спорт-Экспресс".

2 февраля 43-летний португалец покинул пост главного тренера французского "Марселя". Ранее он подал заявление об отставке в связи с несогласием с политикой клуба.

"На данный момент я ни о чем не думаю. Возможно, сборная будет моим следующим шагом, но я пока ничего не решил", - сказал Виллаш-Боаш.

Виллаш-Боаш также тренировал португальские "Академику" и "Порту", с которым стал победителем Лиги Европы, английские "Челси" и "Тоттенхэм", китайский "Шанхай СИПГ" и "Зенит". С петербуржцами Виллаш-Боаш выиграл чемпионат России (2015), а также кубок (2016) и суперкубок страны (2015).

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