Юран заявил, что может обратиться в CAS из-за штрафа за высказывание о возрасте Урунова

Ранее тренер в эфире телеканала "Матч Премьер" заявил, что сомневается в указанном возрасте узбекистанского полузащитника "Спартака" Остона Урунова, которому на тот момент было 19 лет. Тренер предположил, что в действительности игрок старше на четыре-пять лет. 20 января Юран был оштрафован на 250 тыс. рублей, 17 февраля после апелляции сумма штрафа была снижена до 150 тыс. рублей.

"До сих пор я не могу понять, за что я оштрафован, - сказал Юран. - По-моему, мои слова не повлияли ни на что, и самое главное, что ни футболист, ни "Спартак" не обращались. Какое-то письмо, которое пришло из Футбольной ассоциации Узбекистана мы с юристом так и не увидели. Раз так решили, что я могу сделать?"

"Пока не знаю, буду ли обращаться в CAS, потому что это произошло только сегодня. Я надеялся на полное оправдание. Мы с юристом в пунктах решения КДК [контрольно-дисциплинарного комитета] конкретики не увидели, там все в общих чертах. Будем общаться с юристом, не исключаю возможности дальше обжаловать, потому что считаю, что 150 тыс. рублей - это серьезные деньги", - добавил собеседник агентства.

"СКА-Хабаровск" после 26 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги, набрав 40 очков. Отставание от занимающего первую строчку "Нижнего Новгорода" составляет 18 очков. Возобновление сезона во втором по силе дивизионе российского футбола намечено на 27 февраля. В первом после зимней паузы туре хабаровчане на выезде сыграют с московским "Торпедо", которое с 53 очками занимает четвертую позицию.