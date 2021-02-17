{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Панарин восстановится к матчу с "Филадельфией" в пятницу

Из-за повреждения нижней части тела российский форвард пропустил две игры регулярного чемпионата НХЛ

ТАСС, 17 февраля. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сможет принять участие в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Филадельфии". Об этом сообщает пресс-служба клуба со ссылкой на главного тренера Дэвида Куинна.

На эту тему

Панарин пропустил из-за повреждения матч против "Бостона" (0:1), который прошел 13 февраля, и встречу против "Нью-Джерси" (2:5), состоявшуюся 17 февраля. 11 февраля Панарин получил травму нижней части тела в игре против "Бостона" (2:3).

Гостевая встреча против "Филадельфии" состоится в ночь на пятницу.

Панарин в текущем сезоне НХЛ сыграл 12 матчей, в которых набрал 15 (5 голов + 10 результативных передач) очков. "Рейнджерс" занимают седьмое место в турнирной таблице Восточного дивизиона.

Теги
НХЛ
Футбол в Испании
Лидер чемпионата Испании "Атлетико" сыграл вничью с "Леванте"
Отрыв "Атлетико" от идущего вторым "Реала" составляет шесть очков
Читать полностью