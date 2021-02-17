Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Панарин восстановится к матчу с "Филадельфией" в пятницу

ТАСС, 17 февраля. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сможет принять участие в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Филадельфии". Об этом сообщает пресс-служба клуба со ссылкой на главного тренера Дэвида Куинна.

Панарин пропустил из-за повреждения матч против "Бостона" (0:1), который прошел 13 февраля, и встречу против "Нью-Джерси" (2:5), состоявшуюся 17 февраля. 11 февраля Панарин получил травму нижней части тела в игре против "Бостона" (2:3).

Гостевая встреча против "Филадельфии" состоится в ночь на пятницу.

Панарин в текущем сезоне НХЛ сыграл 12 матчей, в которых набрал 15 (5 голов + 10 результативных передач) очков. "Рейнджерс" занимают седьмое место в турнирной таблице Восточного дивизиона.