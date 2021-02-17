Власти Мордовии заявили, что у республики нет средств на содержание футбольной команды

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Республика Мордовия в настоящее время не располагает средствами для содержания профессиональной футбольной команды, на эти цели требуется около миллиарда рублей, сообщил в среду журналистам врио главы Мордовии Артем Здунов.

"Мордовия" в 2020 году по итогам досрочно завершенного сезона Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) заняла последнее, 20-е место в турнирной таблице. Из-за долгов клуб не сумел получить лицензию для выступления в ФНЛ, а затем и в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В итоге "Мордовия" потеряла профессиональный статус.

"Если говорить о [профессиональной] футбольной команде, то бюджету, конечно, она не под силу. Нужен примерно миллиард, если говорить о хорошей полноценной команде, не отказывающей себе в базовых тренировках, поездках. Поэтому сейчас речь идет о [развитии] массовых видов спорта. Команда должна быть своя, но это вопрос времени", - сказал Здунов.

По его словам, возвращаться к вопросу о профессиональной команде стоит, "когда будет понятна финансовая модель не на год-два, а когда команда сможет планировать свою деятельность на десять лет, иметь свою академию, выращивать футболистов, отбирать таланты".

Здунов отметил, что в настоящее время в Мордовии в приоритете развитие массовых видов спорта. Также он сообщил, что власти рассматривают возможность создания в республике инфраструктуры для возрождения спидвея, так как многие годы ледовые мотогонки собирали в Саранске большое количество зрителей. В столице Мордовии проходили всесоюзные и всероссийские соревнования, чемпионаты мира, Европы.

В Саранске к чемпионату мира по футболу был возведен стадион на 45 тыс. мест. Последние два сезона матчи на нем проводил клуб "Тамбов".