РФС будет использовать электронную систему назначения судей со следующего тура чемпионата

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) начнет использовать электронную систему назначения судей с 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

В сентябре 2020 года РФС совместно с Высшей школой экономики (ВШЭ) презентовали рекомендательную систему назначения арбитров на игры. Она призвана помочь в поиске наиболее эффективного подбора судей на матчи. 20-й тур РПЛ начнется 26 февраля.

"Рекомендательная компьютерная система назначения арбитров начнет использоваться в тестовом режиме с 20-го тура чемпионата России", - сказал Хачатурянц.

В настоящее время за назначения арбитров отвечает департамент судейства РФС, они осуществляются вручную. Рекомендательная система позволит учесть все возможные ограничения и подобрать оптимальное распределение судейских бригад по матчам с расчетом большого числа факторов. Подчеркивается, что система носит рекомендательный характер, окончательное решение по назначению судей на матчи остается за департаментом судейства РФС.

При назначениях судей должен выполняться ряд ограничений: арбитр не должен работать на матчах команды из своего города, за исключением дерби, один и тот же судья не может работать два матча одной команды подряд. Работа системы назначения судей основана на модификации алгоритма Гейла-Шепли. С помощью модификаций этого алгоритма в настоящее время в Нью-Йорке дети распределяются по школам.

Система будет учитывать рейтинг матчей и арбитров, для самой рейтинговой игры тура будет выбираться лучший судья, не попадающий под ограничения. Далее будет подбираться наилучший из доступных арбитров для второго по значимости матча. Рейтинг судей формируется из нескольких критериев: знание теории, физическая форма, знание английского языка, средний рейтинг и количество матчей, которые обслуживал арбитр, количество допущенных ключевых ошибок. Рейтинг матчей зависит от турнирной стадии, положения команд в таблице, популярности в СМИ, исторических взаимосвязей между командами (например, дерби).