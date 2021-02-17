Лидер чемпионата Испании "Атлетико" сыграл вничью с "Леванте"

ТАСС, 17 февраля. Мадридский "Атлетико" сыграл на выезде вничью с "Леванте" со счетом 1:1 в перенесенном матче второго тура чемпионата Испании по футболу.

Счет на 17-й минуте открыл Энис Барди ("Леванте"), у "Атлетико" отличился Маркос Льоренте (37).

"Атлетико" не проигрывает на протяжении 11 матчей чемпионата. Команда Диего Симеоне во второй раз за последние три матча не сумела победить, сыграв до этого вничью с "Сельтой" (2:2). "Леванте" не может обыграть мадридский клуб с мая 2016 года, одержав тогда домашнюю победу со счетом 2:1.

"Атлетико" возглавляет турнирную таблицу с 55 очками в 22 матчах. У идущего вторым мадридского "Реала" 49 очков в 23 играх. "Леванте" располагается на 11-й строчке с 28 очками в активе.

В следующем матче чемпионата "Атлетико" 20 февраля вновь сыграет с "Леванте", встреча пройдет в Мадриде. После этого подопечные Симеоне 23 февраля примут в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Челси".