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Лига чемпионов

"Порту" обыграл "Ювентус" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Португальская команда победила со счетом 2:1
Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт и нападающий "Порту" Мехди Тареми EPA-EFE/ESTELA SILVA
Описание
Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт и нападающий "Порту" Мехди Тареми
© EPA-EFE/ESTELA SILVA

ТАСС, 18 февраля. Португальский футбольный клуб "Порту" на своем поле одержал победу над итальянским "Ювентусом" со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Забитыми мячами в составе "Порту" отметились Мехди Тареми (2-я минута) и Мусса Марега (46). За "Ювентус" отличился Федерико Кьеза (82).

"Порту" впервые в истории обыграл "Ювентус". Команды до этого провели пять матчей, в четырех победу праздновал итальянский клуб, еще одна встреча завершилась вничью. В предыдущий раз команды играли в сезоне-2016/17, тогда они также встретились на стадии 1/8 финала, "Ювентус" дважды обыграл своего соперника - 2:0 и 1:0.

Ответный матч пройдет в Турине 9 марта.

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