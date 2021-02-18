"Порту" обыграл "Ювентус" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 18 февраля. Португальский футбольный клуб "Порту" на своем поле одержал победу над итальянским "Ювентусом" со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Забитыми мячами в составе "Порту" отметились Мехди Тареми (2-я минута) и Мусса Марега (46). За "Ювентус" отличился Федерико Кьеза (82).

"Порту" впервые в истории обыграл "Ювентус". Команды до этого провели пять матчей, в четырех победу праздновал итальянский клуб, еще одна встреча завершилась вничью. В предыдущий раз команды играли в сезоне-2016/17, тогда они также встретились на стадии 1/8 финала, "Ювентус" дважды обыграл своего соперника - 2:0 и 1:0.

Ответный матч пройдет в Турине 9 марта.