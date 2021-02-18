"Каролина" уступила "Флориде" в матче НХЛ, Свечников отдал голевую передачу

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников отдал одну голевую передачу. Россияинин отметился результативным действием в четвертом матче подряд, всего на его счету 14 очков (6 голов + 8 передач) в 14 матчах нынешнего сезона.

За "Флориду" отличились Джонатан Юбердо (31-я, 63-я минуты), Алекс Веннберг (44), Юхо Ламмикко (53). В составе "Каролины" голами отметились Джордан Стаал (19), Себастьян Ахо (19), Винсент Трочек (54).

ТАСС, 18 февраля. "Флорида" в овертайме со счетом 4:3 обыграла "Каролину" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Флорида" поднялась на первое место в таблице Центрального дивизиона, набрав 22 очка в 14 матчах. "Каролина" находится на третьей позиции с 21 очком за 14 игр.

Следующий матч "Флорида" проведет 20 февраля в гостях против "Детройта". "Каролина" в тот же день примет "Чикаго".