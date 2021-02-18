УрФУ планирует стать куратором волонтерского центра Универсиады-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Конкурс на создание волонтерского центра Универсиады будет объявлен к соревнованиям 2023 года в Екатеринбурге. Уральский федеральный университет (УрФУ) планирует получить право на создание такого центра, сообщил ТАСС один из заместителей председателя регионального оргкомитета Универсиады-2023, ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

"Будет объявлен конкурс на создание волонтерского центра Универсиады-2023. Уральский федеральный университет надеется не только принять участие в конкурсе, но и взять на себя эту роль", - сказал Кокшаров.

Ранее сообщалось, что программа подготовки волонтеров будет разработана дирекцией Универсиады совместно с Уральским федеральным университетом. Старт волонтерской программы УрФУ запланирован на 8 августа 2021 года.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.