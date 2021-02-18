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WTA

Дарья Касаткина впервые за два с половиной года вышла в финал теннисного турнира WTA

В полуфинале турнира в Мельбурне россиянка со счетом 6:2, 6:7, 6:1 обыграла американку Даниэль Роуз Коллинс
Дарья Касаткина AP Photo/Michael Owens
Описание
Дарья Касаткина
© AP Photo/Michael Owens

ТАСС, 18 февраля. Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла американку Даниэль Роуз Коллинс в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:7, 6:1 в пользу 23-летней Касаткиной. В финале она сыграет с победительницей матча между чешкой Марией Боузковой (13-й номер посева) и канадкой Бьянкой Андрееску (2).

Касаткина вышла в финал турнира WTA впервые за два с половиной года. В последний раз россиянка играла в решающем матче на Кубке Кремля в октябре 2018 года. Тогда Касаткина стала победительницей турнира, обыграв представительницу Туниса Унс Джабир (2:6, 7:6, 6:4).

Касаткина является 75-й ракеткой мира, на ее счету два титула WTA. Она дважды доходила до четвертьфинала турниров серии Большого шлема.

Призовой фонд турнира в Мельбурне составляет $235,2 тыс. Соревнования завершатся 19 февраля.

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