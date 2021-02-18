Брэди и Осака сыграют в финале Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:4 в пользу 25-летней американки, посеянной на турнире под 22-м номером. Мухова имела 25-й номер посева. В финале Брэди сыграет с третьей ракеткой мира японкой Наоми Осакой (третий номер посева).

Брэди занимает 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), она является победительницей одного турнира под эгидой организации. Американка показывает лучший результат на турнирах серии Большого шлема, ранее она выходила в полуфинал Открытого чемпионата США (2020). На прошлогоднем Открытом чемпионате Австралии Брэди не сумела пройти дальше первого круга.

Муховой 24 года, она располагается на 27-й строчке рейтинга, завоевала один титул под эгидой организации. Выйдя в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, чешка показала свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема. На турнире 2020 года Мухова завершила выступление во втором круге.

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Действующей чемпионкой является американка София Кенин. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2008). Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн.