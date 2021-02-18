Сэйко Хасимото избрана новым председателем оргкомитета Игр в Токио

ТОКИО, 18 февраля. /ТАСС/. Бывший министр, ответственный за Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, Сэйко Хасимото избрана новым председателем организационного комитета "Токио-2020". Соответствующее решение было принято в четверг на заседании исполкома организации.

Выборы нового главы оргкомитета прошли после отставки занимавшего эту должность Ёсиро Мори. Он покинул свой пост после скандала вокруг допущенных им сексистских высказываний. Хасимото ранее подала заявление об отставке с министерского поста премьер-министру Ёсихидэ Суге. На ее место, как ожидается, назначат Тамаё Марукаву, которая уже занимала эту должность в правительстве бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ.

Мори в начале февраля оказался в центре скандала из-за своих слов о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. Функционер объяснил это тем, что женщины, по его мнению, выступают слишком долго и каждая из них считает необходимым что-то сказать. Главу оргкомитета осудили ряд политиков и спонсоров Игр, включая компанию Toyota. Кроме того, от своей работы в знак протеста отказались порядка 500 волонтеров и участников эстафеты олимпийского огня.

14 февраля Мори на специальной пресс-конференции объявил о своем уходе в отставку. Он в очередной раз принес извинения и подчеркнул, что не должен становиться помехой для подготовки к Олимпиаде.

56-летняя Хасимото - конькобежка и велогонщица, участница семи Олимпиад, бронзовый призер Игр 1992 года в конькобежном спорте на дистанции 1 500 м. В 2008-2009 годах была заместителем министра иностранных дел. С сентября 2019 года занимала пост министра, ответственного за Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио.