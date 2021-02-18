Состав российских фигуристов на ЧМ определится на следующий день после финала кубка страны

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию будет определен на следующий день после окончания финала Кубка России. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Финал Кубка России пройдет с 27 февраля по 2 марта в Москве. В первые два дня выступят взрослые спортсмены.

"Состав сборной России на предстоящий чемпионат мира будет определяться на следующий день после окончания финала Кубка России", - сказал Коган.