Тищенко и Мчуну проведут бой за звание претендента на титул чемпиона мира по версии WBC

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион россиянин Евгений Тищенко проведет бой за звание претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг против южноафриканца Табисо Мчуну 27 марта в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

"Бой Тишенко - Мчуну пройдет 27 марта в Екатеринбурге и станет отборочным по версии WBC - победитель будет боксировать за титул чемпиона мира. Кроме того, на кону будет стоять серебряный титул WBC, которым с конца 2019 года владеет Мчуну", - сказал собеседник агентства.

На счету Тищенко 8 побед (6 нокаутом) и ни одного поражения. В любительском боксе россиянин выступал в весе до 91 кг. Он является олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом мира (2015), двукратным чемпионом Европы (2015, 2017) и победителем Универсиады-2013.