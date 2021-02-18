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Чемпионат мира по фигурному катанию

Плющенко: фигуристка Трусова готовится к выступлению на чемпионате мира

Спортсменка продолжает восстанавливаться после травмы
Александра Трусова и Евгений Плющенко Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Александра Трусова и Евгений Плющенко
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию россиянка Александра Трусова восстанавливается после травмы и готовится выступить на чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил тренер фигуристки олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

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В четверг Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала список участников финала Кубка России, который является этапом отбора на чемпионат мира. В нем не оказалось Трусовой. Право на участие в чемпионате мира получили победители первенства России в Челябинске, в женском одиночном катании чемпионкой страны стала Анна Щербакова.

"Александра восстанавливается после чемпионата России, тренируется. Мы готовимся к чемпионату мира", - сказал Плющенко.

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме 22-28 марта.

Теги
Чемпионат мира по фигурному катаниюПлющенко, Евгений Викторович
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