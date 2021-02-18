Плющенко: фигуристка Трусова готовится к выступлению на чемпионате мира

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию россиянка Александра Трусова восстанавливается после травмы и готовится выступить на чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил тренер фигуристки олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Щербакова и Трусова не вошли в состав участников финала Кубка России по фигурному катанию

В четверг Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала список участников финала Кубка России, который является этапом отбора на чемпионат мира. В нем не оказалось Трусовой. Право на участие в чемпионате мира получили победители первенства России в Челябинске, в женском одиночном катании чемпионкой страны стала Анна Щербакова.

"Александра восстанавливается после чемпионата России, тренируется. Мы готовимся к чемпионату мира", - сказал Плющенко.

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме 22-28 марта.