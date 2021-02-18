Тарасова считает, что фигуристкам Трусовой и Щербаковой дали отдохнуть перед ЧМ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова и трехкратная чемпионка России Анна Щербакова не выступят в финале Кубка России из-за насыщенного календаря. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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Трусова и Щербакова не были включены в предварительный состав участниц турнира, который пройдет с 27 февраля по 2 марта в Москве.

"Их невключение вполне объяснимо. Они много выступали в этом году, и им дали возможность отдохнуть", - сказала Тарасова.

"Если посмотреть на состав, видно, что нет и [Александры] Степановой с [Иваном] Букиным, у которых тоже сезон получился насыщенным. Посмотрим в их отсутствие на выступление [Виктории] Синициной и [Никиты] Кацалапова", - добавила она.

Турнир является этапом отбора в сборную России на чемпионат мира в Стокгольме (22-28 марта).