ЦСКА продлил контракт с футболистом сборной России Марио Фернандесом

ТАСС, 18 февраля. Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании нового контракта с защитником Марио Фернандесом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Предыдущее соглашение ЦСКА с игроком истекало в 2022 году, стороны решили продлить контракт до конца сезона-2023/24.

Фернандесу 30 лет, он выступает за ЦСКА с 2012 года, став за это время трехкратным чемпионом России. Всего за московский клуб он провел 289 матчей, забив шесть голов.

В составе сборной России защитник провел 25 матчей и забил три мяча. На чемпионате мира 2018 года Фернандес провел пять матчей и забил один гол в четвертьфинале турнира против сборной Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).