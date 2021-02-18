Тамбовские власти готовы направить на развитие детского футбола 80 млн рублей

ТАМБОВ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Тамбовской области готовы направить на развитие детско-юношеского футбола 80 млн рублей в 2021 году. Соответствующее письмо в четверг было отправлено в Российский футбольный союз (РФС), сообщили ТАСС в Управлении физической культуры и спорта Тамбовской области.

Ранее источник ТАСС сообщил, что между РФС и губернатором Тамбовской области имеются договоренности, согласно которым власти региона должны подписать документ о выделении денег на развитие детско-юношеского футбола. Это позволило бы клубу "Тамбов", который в настоящий момент испытывает большие финансовые проблемы, получить досрочное финансирование от РПЛ и возможность доиграть сезон.

"Управление по физической культуре и спорту Тамбовской области в целях создания на территории области режима наибольшего благоприятствования развитию футбола, укреплению его материальной базы, готово рассмотреть возможность предоставления субсидии из бюджета области в 2021 году на развитие детско-юношеского футбола в объеме 80 млн рублей", - сообщили в ведомстве, уточнив, что письмо в РФС было направлено в четверг.

"Тамбов" ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги с 13 очками в активе. В чемпионате страны в нынешнем сезоне клубу осталось сыграть 11 матчей. Отставание от 12-го места, которое позволит команде по спортивному принципу сохранить место в РПЛ, составляет 8 очков. В 20-м туре команда из Тамбова 26 февраля должна сыграть в Саранске против волгоградского "Ротора".

Первый официальный матч команды в 2021 году намечен на 21 февраля. В этот день тамбовчане в Москве должны сыграть с "Локомотивом" в 1/8 финала Бетсити - Кубка России.