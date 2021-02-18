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Фигурное катание

Фигуристы Бойкова и Козловский пропустят финал Кубка России по медицинским показаниям

Турнир пройдет в Москве с 27 февраля по 2 марта
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Чемпионы Европы по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский пропускают финал Кубка России по медицинским показаниям. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

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"Бойкова и Козловский пропустят финал Кубка России по медицинским показаниям, - сообщил Горшков. - Для всех, кто пропускает финал турнира, причина такая же - кто-то восстанавливается, кто-то болеет, все живые люди".

Также финал Кубка России пропустит бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова. Турнир является этапом отбора на чемпионат мира в Стокгольме (22-28 марта), право участие в котором уже обеспечили победители чемпионата России в Челябинске - Анна Щербакова, Михаил Коляда, пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также танцоры Александра Степанова и Иван Букин.

Финал Кубка России пройдет в Москве с 27 февраля по 2 марта.

Теги
Фигурное катаниеГоршков, Александр Георгиевич
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