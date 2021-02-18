Письмо из Тамбовской области в РФС о выделении средств не дает гарантий

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Письмо из Управления физической культуры и спорта Тамбовской области в Российский футбольный союз (РФС), в котором говорится о готовности направить средства на развитие детско-юношеского футбола региона, не является гарантийным. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

В среду источник сообщил ТАСС, что "Тамбов", скорее всего, снимется с чемпионата России из-за финансовых проблем. Одной из причин этому является невыполнение договоренностей между РФС и губернатором области, при этом в отправленном в четверг письме говорится о выделении 80 млн рублей.

"Письмо должно было быть на 200 млн рублей и подписано губернатором, а не министром спорта. Это не гарантийное письмо, они написали, что рассмотрят возможность представления средств. Это никакие не гарантии - должно было быть письмо либо от губернатора, либо от его первого зама", - рассказал источник.

Ранее источник ТАСС сообщил, что между РФС и губернатором имеются договоренности, согласно которым власти региона должны подписать документ о выделении денег на развитие детско-юношеского футбола. Это позволило бы "Тамбову" получить досрочное финансирование от Российской премьер-лиги и возможность доиграть сезон.

Первый официальный матч команды в 2021 году намечен на 21 февраля. В этот день "Тамбов" в Москве должен сыграть с "Локомотивом" в 1/8 финала Бетсити - Кубка России.