Жулин: Синицина и Кацалапов в Кубке России сконцентрируются только на своем выступлении

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов будут сосредоточены только на своем выступлении в финале Кубка России, не обращая внимания на соперников. Такое мнение ТАСС высказал тренер пары, заслуженный тренер России Александр Жулин.

Щербакова и Трусова не вошли в состав участников финала Кубка России по фигурному катанию

Синицина и Кацалапов попали в предварительный список фигуристов, которые выступят на турнире в Москве 27 февраля - 2 марта. В Кубке России не примут участия действующие чемпионы России в соревнованиях спортивных пар Александра Степанова и Иван Букин.

"Выступать они будут нормально, потому что в любом случае ориентируются только на себя, а не на соперников. Поэтому будет обычное соревнование", - сказал Жулин.

Турнир является этапом отбора в сборную России на чемпионат мира, который пройдет в Стокгольме 22-28 марта.