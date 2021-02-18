Фигуристы Худайбердиева и Базин пропустят финал Кубка России из-за травмы партнерши

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин пропустят финал Кубка России по фигурному катанию из-за травмы спины у партнерши, которой нужно время на восстановление. Об этом ТАСС сообщил тренер фигуристов Денис Самохин.

Щербакова и Трусова не вошли в состав участников финала Кубка России по фигурному катанию

В четверг Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала список участников финала Кубка России, который является этапом отбора на мартовский чемпионат мира в Стокгольме. В списке отсутствует ряд ведущих российских фигуристов, в их числе Худайбердиева и Базин.

"У Лизы травма спины еще с Кубка Первого канала, сейчас она проходит лечение, - сообщил Самохин. - Поэтому решили не участвовать в финале Кубка России".

Дуэт Худайбердиева/Базин был создан около года назад - ранее фигуристка выступала в паре с Никитой Назаровым, спортсмены были серебряными призерами чемпионата мира среди юниоров 2019 года и бронзовыми призерами финала Гран-при среди юниоров 2018/19. Базин выступал с Софьей Евдокимовой, спортсмены были двукратными серебряными призерами Универсиад, а также стали десятыми на юниорском чемпионате мира.

Финал Кубка России пройдет в Москве с 27 февраля по 2 марта.