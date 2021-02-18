Чемпионат России по биатлону в 2021 году пройдет в Югре в два этапа с марта по апрель

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 февраля. /ТАСС/. Чемпионат России по биатлону, не состоявшийся в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет в Ханты-Мансийске в 2021 году в два этапа. Первый состоится с 8 по 15 марта, а второй - с 29 марта по 5 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе автономного учреждения "Юграмегаспорт".

В 2020 году чемпионат России по биатлону должен был пройти в Ханты-Мансийске с 26 марта по 3 апреля, однако из-за пандемии коронавируса был отменен. В последний раз турнир проходил в Ханты-Мансийске в марте 2018 года.

"В 2021 году программа чемпионата будет более расширенной, чем раньше. Все гонки будут разбиты на два блока. Первые три старта запланированы с 8 по 15 марта, еще четыре дисциплины пройдут с 29 марта по 5 апреля. Впервые за всю многолетнюю историю биатлонного центра Ханты-Мансийска в рамках официальных стартов зрители смогут увидеть одну из старейших биатлонных дисциплин - командную гонку", - сказал собеседник агентства.

Соревнования пройдут в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко. Планируется, что 10 марта состоятся командные гонки у мужчин и женщин, 12 марта - смешанная эстафета, 14 марта - мужской и женский большие масс-старты, 31 марта - спринтерские гонки у мужчин и женщин, 1 апреля - мужская и женская гонки преследования, 3 апреля - женская эстафета и мужской масс-старт, 4 апреля - масс-старт у женщин и эстафета у мужчин.