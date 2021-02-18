{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

РФС обязал "Тамбов" выплатить задолженность перед еще тремя бывшими футболистами

"Тамбов" испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей

ТАСС, 18 февраля. Российский футбольный союз (РФС) обязал "Тамбов" выплатить задолженности по заработной плате перед бывшими игроками клуба Гурамом Тетрашвили, Алексеем Грицаенко и Никитой Чичериным. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

На эту тему

Трудовой договор, заключенный между "Тамбовом" и Тетрашвили, признан расторгнутым по инициативе футболиста в связи с установленным существенным нарушением. Клуб обязан выплатить ему компенсацию за досрочное расторжение контракта, задолженность по заработной плате и премиям, проценты за задержку выплаты задолженностей. В отношении Грицаенко клуб должен выплатить задолженность по заработной плате, по премиям по результатам матчей сезона-2020/21, по отпускным, проценты за задержку выплаты задолженностей, а также компенсировать найм жилого помещения. Чичерину "Тамбов" обязан выплатить задолженность по заработной плате за октябрь и ноябрь 2020 года, по премиям по результатам матчей сезона-2020/21, компенсировать медицинские расходы, а также погасить проценты за задержку выплаты задолженностей.

"Тамбову" запрещено регистрировать новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению "Тамбова" в случае исполнения обязательств перед Чичериным и Тетрашвили. Ранее палата приняла решение удовлетворить заявления действующих и бывших игроков команды Михаила Костюкова, Георгия Шелии, Хасана Мамтова и Исхана Гелояна.

На выплату всех задолженностей у клуба есть 14 дней с момента вступления в силу решения палаты РФС по разрешению споров.

"Тамбов" испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. 17 февраля источник, близкий к клубу, сообщил ТАСС, что "Тамбов" с большой долей вероятности не сможет доиграть сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ).

Теги
Российский футбол
Australian Open
Карацев заявил, что выход в полуфинал Australian Open придал уверенности
В полуфинале турнира россиянин уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу
Читать полностью