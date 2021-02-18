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Биатлон

Российские биатлонистки победили в эстафете на этапе Кубка IBU

В составе сборной выступали Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, Валерия Васнецова и Анастасия Егорова

ТАСС, 18 февраля. Российская команда в составе Натальи Гербуловой, Екатерины Носковой, Валерии Васнецовой и Анастасии Егоровой стала первой в эстафете 4х6 км на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в словацком Брезно-Осрблье.

Россиянки преодолели дистанцию за 1 час 6 минут 47,5 секунды, пройдя два штрафных круга и потратив девять дополнительных патронов. Второе место занял команда Швеции (отставание 9,4 секунды; 2 круга + 12 дополнительных патронов), третьими стали представительницы Германии (+26,5; 1+8).

Российские спортсменки завоевали Малый хрустальный глобус в зачете женских эстафет. После двух гонок россиянки набрали 120 очков, второе место заняли шведские спортсменки (108), третье - биатлонистки из Германии (96).

Позднее в четверг на этапе в Словакии пройдет мужская эстафета.

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