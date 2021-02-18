Джокович заявил, что не удивлен высоким уровнем игры Карацева в полуфинале Australian Open

В четверг Джокович обыграл Карацева со счетом 6:3, 6:4, 6:2. "Нужно передать огромные поздравления Аслану Карацеву за проведенный турнир, он вышел из квалификации и дошел до полуфинала. Не припомню, чтобы кому-то еще это удавалось, Аслан - большой молодец. Думаю, что полуфинал против Карацева стал моим лучшим матчем на турнире", - сказал Джокович.

"Я ожидал, что он выступит на высоком уровне, видел, как он играл против теннисистов выше рейтингом. Карацев мощно бьет по мячу, физически силен, у него прекрасные подача и прием, - поделился мнением об игре россиянина сербский теннисист. - Совместно с тренерским штабом мы разработали тактику на полуфинал, которая мне полностью подошла. Я старался изменить темп игры и вращение мяча, играть непредсказуемо, и у меня все получилось".

В финале серб сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым (четвертый номер посева) и греком Стефаносом Циципасом (5), который пройдет 19 февраля. "Стефанос [Циципас] прекрасно играл, возможно, самый качественный матч турнира был между Рафаэлем Надалем и Циципасом, но Медведев как раз тот, кто давно играет на высоком уровне, вероятно, в последние три-четыре месяца он был лучшим игроком в туре, у него впечатляющая серия побед (россиянин не проигрывает на протяжении 19 матчей подряд на всех турнирах - прим. ТАСС), в том числе успех на Итоговом турнире ATP. Он играл в финале Открытого чемпионата США два года назад, будет интересно посмотреть на их игру, думаю, матч будет интенсивным и напряженным. У меня нет предпочтений, с кем встретиться в финале", - добавил Джокович.

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является Джокович. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $61 млн.