Тедеско: новичок "Спартака" Хендрикс хорошо адаптируется в команде

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Нидерландский полузащитник Йоррит Хендрикс, перешедший в футбольный клуб "Спартак", хорошо переносит процесс адаптации в новой команде. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

25-летний игрок подписал долгосрочный контракт со "Спартаком" в середине января.

"С самого начала я доволен составом. Мы говорили о точечных усилениях, был нужен правый защитник - взяли Мозеса, нападающий - подписали Соболева, - сказал Тедеско. - Сейчас у нас хороший баланс молодых и опытных игроков. Мы пытаемся усилиться трансферный период за трансферным периодом".

"Йоррит хорош и может помочь нам. Это было верное решение клуба - взять этого парня. Он быстро и хорошо адаптируется в команде", - добавил он.

Хендрикс выступал за ПСВ с 2013 года, за это время он провел 239 игр в составе клуба. В нынешнем сезоне на его счету 16 матчей, в которых он не отметился результативными действиями. В 2016 году Хендрикс провел один матч за сборную Нидерландов.

Первый матч в 2021 году "Спартак" проведет 20 февраля в 1/8 финала Бетсити - Кубка России против столичного "Динамо".