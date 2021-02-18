Минспорт России и Калмыкия заключили соглашение о развитии спорта в регионе

ТАСС, 18 февраля. Министерство спорта Российской Федерации заключило соглашение с правительством Республики Калмыкия о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

"Мы уделяем большое внимание развитию физической культуры и спорта в регионах страны, строительству современных и доступных для населения спортивных объектов, - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин. - Речь, прежде всего, о небольших плоскостных сооружениях и площадках, где могут заниматься дети и взрослые, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. Калмыкия - спортивной регион, где есть большая востребованность жителей в поддержании физической активности. Уверен, что все наши планы по развитию массового, детско-юношеского спорта и спорта высших достижений будут успешно реализованы".

Также в республике планируется создание условий для регулярных занятий физкультурой и спортом, проведения крупных спортивных мероприятий. "Укрепление физического и духовного здоровья населения, а также увеличение числа граждан, которые ведут здоровый образ жизни, - основные цели стратегии развития физкультуры и спорта до 2030 года, обозначенной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - подчеркнул глава Калмыкии Бату Хасиков.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.