В Тамбове создадут новый футбольный клуб

"Ситуация с клубом, конечно, ненормальная. На сегодняшний день совместной стратегии у "Тамбова" и области не существует", - сказал Белоусов.

ТАСС, 18 февраля. Новый футбольный клуб из Тамбова будет играть в Олимп - Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) в следующем сезоне. Об этом заявил начальник Управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

"Профессиональная команда в Тамбове будет, но никакого отношения к тому "Тамбову", что есть сейчас, новый клуб иметь не будет. Мы рассчитываем, что это будет команда в ПФЛ. У нас мощная академия футбола, и мы хотим сделать команду на базе своих собственных игроков", - отметил он.

"Тамбов" испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. 17 февраля источник, близкий к клубу, сообщил ТАСС, что "Тамбов" с большой долей вероятности не сможет доиграть сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ).

"Тамбов" принимает матчи на стадионе в Саранске, вторую половину прошлого сезона клуб провел в Нижнем Новгороде. Домашняя арена клуба "Спартак" не соответствует требованиям РПЛ.