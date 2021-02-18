Вяльбе: нужно сделать выводы из отсутствия гимна на ЧМ и искоренить допинг в стране

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Спортсмены переживают из-за отсутствия гимна России на чемпионатах мира, эта ситуация должна заставить всех задуматься и полностью искоренить допинг в стране. Такое мнение журналистам высказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Катюшу" не будут исполнять в честь победы российских лыжников на чемпионате мира

Ранее в четверг в Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) сообщили ТАСС, что "Катюша" не будет исполняться в честь победы россиян на чемпионате мира по лыжным видам спорта в германском Оберстдорфе, в качестве музыкального сопровождения церемонии их награждения FIS утвердила собственный гимн.

"Мы переживаем, что так долго длится эта эпопея. Надеемся, что после 2022 года это все закончится, и мы сможем выступать на больших соревнованиях под своим гимном", - сказала Вяльбе.

"Всем надо сделать какие-то выводы. Сделать так, чтобы в нашей стране допинг был искоренен. Хотя, тогда могут придумать что-то другое", - добавила Вяльбе.

Российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы на чемпионате мира в Оберстдорфе, соревновательная часть которого пройдет с 24 февраля по 7 марта, выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) в статусе команды Russian Ski Federation (RSF). Вопрос оставался только по музыкальному сопровождению. Российская сторона предлагала "Катюшу", которую комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила использовать вместо гимна России на Олимпиаде. Песня была написана поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером в 1938 году.

Согласно вступившим в силу в декабре прошлого года двухлетним санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские сборные на чемпионатах мира и Олимпийских играх вынуждены выступать без государственных символов страны и гимна.