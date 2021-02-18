Тедеско попросил футболиста Промеса поторопиться с переходом в "Спартак"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско обратился к потенциальному новичку команды, полузащитнику нидерландского "Аякса" Квинси Промесу, пожелав ему поторопиться с переходом. Такое заявление Тедеско сделал в ходе предматчевой пресс-конференции, посвященной игре 1/8 финала Бетсити - Кубка России против "Динамо", которая запланирована на 20 февраля.

"Спартак" ведет переговоры по поводу трансфера атакующего полузащитника нидерландского "Аякса" Квинси Промеса. Как сообщил ТАСС во вторник директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов, амстердамцы затягивают процесс перехода, так как хотят договориться с футболистом по вопросу о возможном уголовном преследовании. В настоящее время в заявке московской команды есть максимально разрешенное число иностранных футболистов - восемь. В случае перехода Промеса клуб будет вынужден продать или отдать в аренду одного из уже имеющихся игроков.

"Знаю ситуацию, но у нас есть время для принятия решений, - сказал Тедеско. - Надеемся, что Промес придет. Это хороший игрок, и он сможет нам помочь. Но решение будет приниматься потом, у нас еще есть время".

"Это [задержка с переходом Промеса] нормальная ситуация, всегда нужно понимать, какие обстоятельства предшествуют переходу, - отметил главный тренер "Спартака". - На данной стадии клуб сделал все от него зависящее, чтобы ускорить процесс, есть неразрешенные вопросы у игрока с его нынешним клубом. Конечно, я бы хотел, чтобы Квинси приехал пораньше, как это было с [Йорритом] Хендриксом и [Педро] Рошей, которые приехали к началу сборов и могли пройти подготовку с командой. Но мастерство тренера состоит в том, чтобы быстро вписать игрока - так у нас было с [Виктором] Мозесом".

Трансляция пресс-конференции велась в прямом эфире в официальном аккаунте "Спартака" в социальной сети Instagram, за ней наблюдал Промес. "Если он меня видит, говорю ему, чтобы он приезжал как можно быстрее", - отметил Тедеско.

"С Промесом мы не говорили. На данный момент он игрок "Аякса", этот факт нужно уважать", - резюмировал главный тренер "Спартака".

Квинси Промес и "Спартак"

Промесу 29 лет, он выступает за "Аякс" с 2019 года. Его контракт с клубом из Амстердама рассчитан до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне футболист провел 24 матча в разных турнирах, в которых забил шесть мячей, отдал одну голевую передачу и получил одну желтую карточку. С 2014 по 2018 год нидерландский футболист уже выступал за "Спартак", в составе которого становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

В декабре 2020 года Промес был задержан по подозрению в нанесении ножевых ранений. В том же месяце его выпустили из-под стражи, но обвинения с него не были сняты. По информации нидерландского издания De Telegraaf ("Де телеграф"), футболисту грозит тюремное заключение сроком на четыре года. 27 января источник, близкий к переговорам, сообщил ТАСС о том, что "Спартак" не готов платить за трансфер Промеса больше €10 млн, пояснив, что "сумма такова в связи с возрастом игрока и судебным разбирательством в его отношении".