Тедеско рекомендовал "Спартаку" рассмотреть его помощника Хинкеля на пост главного тренера

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско предложил рассмотреть кандидатуру его помощника Андреаса Хинкеля на пост главного тренера после своего ухода. Об этом Тедеско сказал журналистам.

В конце прошлого года Тедеско объявил, что не будет продлевать с клубом контракт, который истекает летом этого года.

"Нет, разговоров и консультаций (кто может заменить Тедеско, - прим. ТАСС) не было. Если бы спросили, я всегда готов помочь "Спартаку", - сказал он. - В июне я уже буду не здесь, руководство в любом случае может позвонить мне, и я буду готов помочь. В клубе много хороших специалистов, в том числе спортивный директор [Дмитрий] Попов".

"Могу порекомендовать Андреаса Хинкеля, он хороший специалист", - добавил он.