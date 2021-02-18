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Футбол в России

Тедеско рекомендовал "Спартаку" рассмотреть его помощника Хинкеля на пост главного тренера

По окончании сезона Тедеско покинет московский клуб

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско предложил рассмотреть кандидатуру его помощника Андреаса Хинкеля на пост главного тренера после своего ухода. Об этом Тедеско сказал журналистам.

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В конце прошлого года Тедеско объявил, что не будет продлевать с клубом контракт, который истекает летом этого года.

"Нет, разговоров и консультаций (кто может заменить Тедеско, - прим. ТАСС) не было. Если бы спросили, я всегда готов помочь "Спартаку", - сказал он. - В июне я уже буду не здесь, руководство в любом случае может позвонить мне, и я буду готов помочь. В клубе много хороших специалистов, в том числе спортивный директор [Дмитрий] Попов".

"Могу порекомендовать Андреаса Хинкеля, он хороший специалист", - добавил он.

Теги
Российский футболТедеско, Доменико
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