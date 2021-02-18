На игре КХЛ "Автомобилист" - "Сочи" соберут пожертвования на онкологическое оборудование

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между екатеринбургским "Автомобилистом" и "Сочи" будет посвящен Международному дню борьбы с детским раком, который ежегодно проходит 15 февраля. На игре будут собраны пожертвования на приобретение оборудования для Центра онкологии и гематологии ОДКБ № 1, сообщили в пресс-службе "Автомобилиста" в четверг.

"Домашний матч "Автомобилиста" против "Сочи", который состоится 21 февраля, будет посвящен Международному дню борьбы с детским раком. Это совместная акция нашего клуба и благотворительного фонда "Дети России". На форме игроков будут размещены специальные шевроны с изображением золотой ленты. В фойе арены "Уралец" установят благотворительные сферы для сбора пожертвований", - говорится в сообщении.

Фондом "Дети России" также будет проведен в Instagram благотворительный аукцион, на котором выставят три джерси, разрисованные игроками команды и девятилетним Леней Ганеевым. На протяжении восьми лет ребенок борется с опухолью головного мозга, сейчас он проходит курс химиотерапии в Центре онкологии и гематологии ОДКБ № 1.

Все собранные средства направят на приобретение автоматической станции для выделения нуклеиновых кислот и белков QIAcube Connect. Стоимость такого прибора составляет более 3 млрд рублей, уточнили в пресс-службе.