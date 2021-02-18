Шахматный турнир Moscow Open пройдет в очном и онлайн-форматах

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Международный шахматный турнир Кубок Российского государственного социального университета (РГСУ) Moscow Open состоится в очном и онлайн-форматах. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Федерации шахмат Москвы Сергей Лазарев.

"Количество участников ограничено, он пройдет и в очном режиме, и в онлайн-формате. Организаторы проделали много работы, постарались. Мы несказанно рады, что этот турнир состоится, мы переживали, много на этот счет было разных дискуссий, но решение принято, участники оповещены. На онлайн-формат заявилось много участников: дети, ветераны и студенты будут играть онлайн", - сказал Лазарев.

"Подоспел новый регламент, разработанный Международной шахматной федерацией и Минспортом, речь об авторизованных зонах, важно, что этим результатам можно доверять, шахматист участвует в турнире без каких-то технических средств, - отметила ректор РГСУ Наталья Починок. - Понятно, можно говорить о дальнейшем развитии технологий, но сейчас здорово то, что мы апробируем в рамках нашего турнира авторизованные зоны - это специальные помещения, которые, надеюсь, появятся в каждой региональной шахматной федерации, университете, в каждой школе, надеюсь, которые будут оборудованы экранами, камерами, со своим судейским корпусом. Думаю, они могут собрать миллионы, я позитивно на это смотрю - это новые возможности".

Турнир состоится с 19 по 28 февраля, очная часть турнира пройдет в РГСУ, в нем примут участие шахматисты с рейтингом свыше 1 800.