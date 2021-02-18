Тренер заявил, что Карацев собирается отдохнуть от тенниса после Australian Open

"Сейчас Аслан собирается отдохнуть от тенниса, потому что последние два с половиной месяца он был в напряжении, - сообщил Яцюк. - Не так просто ему дался этот успех психологически. А потом дальше будем работать, есть еще много нюансов. Теперь мы будем попадать на хорошие турниры, будем двигаться только вперед".

"Я ему и раньше говорил, что он способен попасть в топ-20, если всю работу будет выполнять максимально хорошо. Он мощный игрок с хорошей подачей. Я не говорю, что он обязательно дальше будет побеждать в турнирах Большого шлема, но в первой двадцатке себе место может застолбить. Повторюсь, задатки для этого есть все, но нужно еще много работать, ежедневно и в правильном направлении, иначе не удержаться на достигнутом уровне", - добавил собеседник ТАСС.

Карацеву 27 лет, он впервые играл в основной сетке турнира серии Большого шлема. Он стал первым теннисистом в Открытой эре (с 1968 года, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях), вышедшим в полуфинал турнира Большого шлема в ранге дебютанта. Россиянин занимает 114-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В начале февраля в составе сборной России он стал победителем Кубка ATP.