UFC будет показывать хайлайты своих турниров в TikTok

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) будет транслировать хайлайты своих турниров в TikTok. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе платформы.

"В рамках сотрудничества фанаты по всему миру смогут каждую неделю смотреть эксклюзивные трансляции до и после боев, эфиры из закулисья, репортажи с бойцами UFC и другой лайв-контент", - отмечается в сообщении.

"Партнерство с TikTok станет важным шагом в развитии экосистемы коммуникаций UFC, - отметил старший вице-президент UFC Дэвид Шоу. - Мы стремимся присутствовать на всех площадках, которыми пользуются наши фанаты, а TikTok открывает новые возможности для охвата разнообразной аудитории со всего мира. Эта коллаборация - отличный способ нарастить базу наших фанатов и предоставлять им эксклюзивный и захватывающий контент в режиме 24/7".

Уже в ближайшие выходные платформа покажет хайлайты поединка между Кертисом Блейдсом и Дерриком Льюисом.