Илюмжинов считает, что турнир Moscow Open стал кузницей выдающихся шахматистов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Бывший президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов отметил, что на международном турнире Moscow Open впервые заявили о себе многие выдающиеся гроссмейстеры. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС.

"17 лет назад многие не верили в его будущее, думали - раз провели, два, а дальше заглохнем. Но мы живы и здоровы, и сейчас это не просто турнир, он стал кузницей выдающихся, величайших шахматистов, - сказал Илюмжинов. - Можно перечислить много мастеров, которые прошли через этот турнир. Это один из центров международного шахматного движения, я думаю, он будет существовать вечно".

По словам Илюмжинова, по его инициативе в названии "Международный кубок РГСУ Moscow Open" появилась аббревиатура университета. "Мы недавно говорили об этом турнире, были сомнения - проведем или нет в пандемию, в результате мы все-таки собрались. Я старожил, участвовал с самого начала, 17 лет назад. В 2003 году на совещании в РГСУ я предлагал назвать этот турнир "РГСУ оупен", потому что в Москве больше сотни вузов, но именно РГСУ решил стать хозяином и организатором этого турнира", - подчеркнул он.

Турнир пройдет на базе Российского государственного социального университета с 19 по 28 февраля.​​ Он проводится с 2005 года. Включает в себя соревнования среди профессионалов и любителей, детей, ветеранов, слепых и слабовидящих.