Тренер Карацева считает, что спортсмен выдержал сумасшедшее давление на Australian Open

В четверг Карацев уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии со счетом 3:6, 4:6, 2:6. Australian Open - 2021 стал первым турниром серии Большого шлема в карьере Карацева, на котором он сыграл в основной сетке.

"Эмоционально Аслан очень устал. Первый раз играл пятисетовые матчи, давление на него шло сумасшедшее, - рассказал тренер. - Выдержать все, когда ты дебютант, очень трудно. Карацев приобрел большой опыт здесь, мы обязательно разберем с ним все матчи и продолжим двигаться дальше".

Карацев стал первым дебютантом в Открытой эре (с 1968 года, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях), сумевшим выйти в полуфинал турнира серии Большого шлема. "Все сложилось так, но перед этим мы очень много и упорно работали, хотя у нас ни одного полуфинала турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов не было. Шли от матча к матчу, при этом высоких задач не ставили и думали только о ближайшей игре", - отметил тренер.

"Что касается матча с Джоковичем, то сегодня был совершенно другой уровень игры, как я и ожидал. Джокович вышел на корт максимально настроенным и сконцентрированным, какой-то недооценки Карацева точно не было со стороны серба. В первом сете у него практически не было невынужденных ошибок, Новак не отдал просто так ни одного розыгрыша, поддавливал физически и психологически. Джокович позволил себе немного расслабиться только во втором сете, а до этого играл идеально", - добавил он.

"Он задавил по всем показателям, был отлично готов. Сегодня он показал свой самый лучший матч из тех, которые я видел", - подчеркнул он.