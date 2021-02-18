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Футбол в России

Матчи весенней части РПЛ смогут обслуживать 20 арбитров

17 судей имеюn право работать на играх с использованием VAR

ТАСС, 18 февраля. Игры весенней части розыгрыша Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) смогут обслуживать 20 судей и 34 ассистента. Об этом заявил глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

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Сезон РПЛ должен возобновиться 28 февраля матчем "Тамбов" - "Ротор" (Волгоград).

"У нас 20 судей и 34 ассистента. Все успешно сдали официальные тесты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Два ассистента РПЛ сейчас травмированы, у них будет возможность пройти экзамен позднее. Физическая готовность - это хорошо, но, конечно, важнее то, что арбитры в итоге покажут потом на поле", - сказал Кашшаи.

"17 из 20 рефери прошли обучение и вправе обслуживать те игры, на которых используются видеоассистенты, трое начали учебу на прошлой неделе. Кроме того, есть несколько судей ФНЛ, у которых есть лицензия VAR. Они могут входить в бригады в роли видеоассистентов", - отметил он.

Петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Второе место занимает ЦСКА (37), третьим идет московский "Спартак" (35).

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