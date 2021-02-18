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Чемпионат мира по биатлону

Французские биатлонисты победили в сингл-миксте на чемпионате мира

Россияне завершили гонку на 11-м месте
Французский биатлонист Антонен Гигонна EPA-EFE/ANTONIO BAT
Описание
Французский биатлонист Антонен Гигонна
© EPA-EFE/ANTONIO BAT

БЛЕД /Словения/, 18 февраля. /ТАСС/. Команда Франции одержала победу в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону. Турнир проходит в словенской Поклюке.

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В составе французской команды выступали Жюли Симон и Антонен Гигонна, они преодолели дистанцию за 36 минут 42,4 секунды, затратив пять дополнительных патронов. Второе место заняла команда Норвегии (отставание 2,8 секунды; 9 дополнительных патронов), третье - Швеции (+22,6; 8).

Российская команда в составе Евгении Павловой и Эдуарда Латыпова пришла к финишу 11-й (+2.11,7; 12).

Чемпионат мира по биатлону продолжится 20 февраля женской и мужской эстафетами. 

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