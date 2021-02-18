СМИ: "Динамо" заинтересовано в покупке футболиста "Шальке" Бенталеба

ТАСС, 18 февраля. Московский футбольный клуб "Динамо" заинтересован в переходе алжирского полузащитника германского "Шальке" Набиля Бенталеба. Об этом сообщает итальянский портал tuttomercatoweb.com.

По информации портала, одним из препятствий для приобретения 26-летнего футболиста могут стать его высокие требования по зарплате. В "Шальке" он зарабатывает €3,2 млн за сезон.

Бенталеб выступает за "Шальке" с 2016 года, в 2020-м он на правах аренды играл за английский "Ньюкасл". Всего за германский клуб провел 106 матчей, в которых забил 19 голов и отдал девять результативных передач. Также на его счету 35 матчей за сборную Алжира и пять голов.