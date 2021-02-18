В 2021 году гранты по проекту "Спорт - норма жизни" получат 25 некоммерческих организаций

ТАСС, 18 февраля. Двадцать пять некоммерческих организаций получат гранты в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" в 2021 году. Об этом говорится в сообщении АНО "Национальные приоритеты".

Финансирование смогут получить организации, реализующие проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва. Отмечается, что грант будет предоставляться организациям, которые занимаются физкультурно-спортивной деятельностью не менее трех лет.

В конкурсе на получение поддержки три номинации, в одной из них принимают участие всероссийские общественные организации, максимальный объем поддержки составляет 15 млн рублей; во второй - организации, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности (8 млн рублей); в третьей - организации, которые разработали и внедрили в своем регионе новые формы физкультурно-оздоровительной работы с населением и готовы распространить свой опыт на другие регионы (4 млн рублей).

В прошлом году 25 некоммерческих организаций получили поддержку на общую сумму 185 млн рублей.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.