Теннисный Кубок Билли Джин Кинг снова перенесли из-за коронавируса

ТАСС, 18 февраля. Розыгрыш турнира "Кубок Билли Джин Кинг" не состоится в запланированные сроки из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Изначально турнир должен был состояться в Венгрии в 2020 году, но его проведение было перенесено на 13-18 апреля 2021 года.

"Сохраняющаяся неопределенность и проблемы, связанные с коронавирусом на местном и международном уровнях, сделали невозможным проведение командных соревнований такого масштаба в помещении в Будапеште в запланированные даты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторы рассматривали несколько сценариев проведения турнира в установленные сроки, в том числе без зрителей. Соревнования должны пройти позднее в 2021 году.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в сентябре прошлого года в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг, активного борца за равноправие женщин и мужчин в спорте.