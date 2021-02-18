Павлова считает, что место подготовки российских биатлонистов к ЧМ было выбрано ошибочно

БЛЕД /Словения/, 18 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонная команда ошиблась с местом проведения тренировочного сбора к чемпионату мира в Поклюке. Такое мнение журналистам высказала Евгения Павлова, которая в паре с Эдуардом Латыповым в четверг заняла 11-е место в одиночной смешанной эстафете.

Российские биатлонисты остались без медалей в первых восьми гонках чемпионата мира. По ходу турнира высказывалось предположение, что российская сборная ошиблась с местом подготовки к турниру. Она более двух недель готовилась в горах Поклюки - в месте проведения чемпионата мира. При этом спортсмены жили не в ближайшем к стадиону городе Бледе, а в горах, где восстановление организма проходит дольше.

"Я уже отпустила ситуацию, поскольку не в состоянии ничего поменять. Мы пролетели с этим чемпионатом мира по подготовке, по месту нахождения, по локации. Осталось только добегать гонки, максимально выложиться, после - спускаться вниз и ехать домой, делать перерыв и бороться дальше", - сказала Павлова.

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов отмечал, что перед чемпионатом мира хотел бы провести сбор в Антхольце (Италия), однако главный тренер команды Валерий Польховский настоял на подготовке в Поклюке.

Польховский ранее отмечал, что к нему никто не обращался по поводу переезда. Кроме того, по его словам, украинская команда тоже выбрала Поклюку местом сбора, однако это не мешает ей показывать неплохие результаты. "Половина украинской команды приехала сюда с чемпионата Европы. Когда мы были здесь, то из Украины было человека три-четыре", - заметила она.

"Большинство спортсменов считали, что надо было подниматься в Антерсельве и там тренироваться, после приезжать сюда и жить внизу. Да, было бы проблематично каждый день здесь подниматься по 20 минут в горы [по серпантину] и переносить эти "тошнотики", но зато мы бы успевали восстанавливаться", - заметила она.