Павлова заявила, что слезно умоляла увезти ее с гор во время чемпионата мира по биатлону

БЛЕД /Словения/, 18 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Евгения Павлова умоляла тренерский штаб сборной дать ей возможность сменить место проживания во время чемпионата мира - покинуть гостиницу в горах и жить в ближайшем к Поклюке городе Бледе. Об этом она заявила журналистам в четверг после выступления в сингл-миксте, где она в паре с Эдуардом Латыповым заняла 11-е место.

Российские биатлонисты остались без медалей в первых восьми гонках чемпионата мира. По ходу турнира высказывались предположения о том, что российская сборная ошиблась с местом подготовки к турниру. Она более двух недель готовилась в горах словенской Поклюки - в месте проведения чемпионата мира. При этом спортсмены жили не в ближайшем к стадиону городе, а в горах, где организм восстанавливается дольше.

"Учитывали ли наше мнение? Нет. Спрашивали ли нас? Нет. После спринта я в слезах писала, молила спустить меня вниз, поскольку больше не могла здесь находиться. У меня есть все переписки. Я больше двух месяцев не опускалась ниже тысячи метров, я никогда в жизни не сидела так долго в горах. У меня слабость, я не сплю", - сказала Павлова.

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов отмечал, что перед чемпионатом мира хотел бы провести сбор в Антерсельве (Италия), однако главный тренер команды Валерий Польховский настоял на Поклюке.

"Нам советовали с этим вопросом обращаться к менеджеру, я знаю, что к Польховскому обращался доктор. Но ответа не последовало. У нас не было выбора, где мы будем жить", - сказала Павлова.

"Нам даже не предлагали [переехать]. Михаилом Викторовичем Шашиловым был запланирован сбор в Антерсельве, где мы должны были жить внизу. Почему все поменялось, никто не знает", - отметила она.