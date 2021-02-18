"Салават Юлаев" обыграл "Ак Барс и одержал шестую победу подряд в КХЛ

ТАСС, 18 февраля. Уфимский "Салават Юлаев" дома победил казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч завершился со счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Вячеслав Солодухин (24-я минута), Филип Ларсен (53) и Александр Кадейкин (60), у проигравших отличились Стефан Да Коста (30) и Данис Зарипов (58). Солодухин набрал 100-е очков в КХЛ.

Клубы провели четвертый матч друг против друга в текущем сезоне, "Салават Юлаев" одержал вторую победу.

Уфимцы одержали шестую победу кряду и располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков в 56 играх, казанский клуб идет первым, имея в активе 86 очков в 56 встречах. В следующем матче "Салават Юлаев" 20 февраля примет пекинский "Куньлунь", "Ак Барс" в этот же день дома сыграет со столичным "Спартаком".

Ранее в четверг нижнекамский "Нефтехимик" в гостях в овертайме обыграл хабаровский "Амур" (2:1), омский "Авангард" на выезде победил новосибирскую "Сибирь" (3:0), а "Барыс" из Нур-Султана на своем льду оказался сильнее екатеринбургского "Автомобилиста" (2:1).