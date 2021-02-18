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Чемпионат мира по биатлону

Евгения Павлова назвала российских биатлонистов заложниками санкций WADA

Россиянка отметила, что нынешнему поколению спортсменов приходится "разгребать" чужие ошибки

БЛЕД /Словения/, 18 февраля. /ТАСС/. Санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) ставят российских биатлонистов в положение заложников на чемпионате мира в Поклюке. Такое мнение журналистам высказала биатлонистка сборной Евгения Павлова.

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В связи с санкциями WADA российские спортсмены до середины декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без государственных символов и гимна страны. Биатлонисты на чемпионате мира выступают в статусе команды Союза биатлонистов России (СБР), при этом разрешено использовать только аббревиатуру организации - RBU (Russian Biathlon Union).

"Иностранцы же говорят, что все равно знают, что мы представляем Россию, пусть мы здесь и выступаем в статусе RBU. Я не думаю, что на нас это влияет", - сказала Павлова.

"Да, обидно, что мы не можем выходить с символикой или финишировать с флагом. Кто-то накосячил - мы разгребаем. А что делать? У нас выбора нет, мы заложники. Но все равно все знают, что мы из России", - добавила она.

Чемпионат мира продлится до 21 февраля, в программе соревнований еще четыре гонки - эстафеты и масс-старты.

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Чемпионат мира по биатлону
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