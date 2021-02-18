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Допинг в спорте

WADA и Европол будут сотрудничать по вопросам борьбы с допингом

Агентства подписали меморандум о сотрудничестве

ТАСС, 18 февраля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подписало меморандум о сотрудничестве с Европейским полицейским агентством (Европол) с целью борьбы с применением спортсменами допинга. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Сообщается, что необходимость меморандума обусловлена тем, что расследования становятся ключевыми инструментами для защиты чистого спорта. Отмечается, что документ укрепит сотрудничество между WADA и Европолом с целью борьбы с незаконными производством и распространением допинга в Европейском союзе.

Организации в рамках соглашения будут обмениваться сведениями, а также координировать деятельность по сбору доказательств и проведению расследований, представляющих важность для обоих агентств.

В 2009 году WADA подписало аналогичный меморандум с Интерполом.

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