Комиссия по лицензированию РФС рассмотрит ситуацию с "Тамбовом" 19 февраля

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Ситуация с "Тамбовом" будет рассмотрена на заседании комиссии по лицензированию Российского футбольного союза (РФС) 19 февраля. Комментарий службы коммуникаций РФС предоставлен ТАСС.

Источник: "Тамбов", скорее всего, снимется с чемпионата России по футболу

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"Завтра состоится заседание комиссии по лицензированию, на которой будет рассмотрена ситуация с ФК "Тамбов", - говорится в сообщении.

"Тамбов" испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. 17 февраля источник сообщил ТАСС, что "Тамбов" с большой долей вероятности не сможет доиграть сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ).